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Сегодня днем, 30 марта, в соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт, расположенный в Николаеве, направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан судна умер от коронавирусной инфекции.
Эти данные подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в своем Instagram, передают НикВести.
При этом мэр заверил николаевцев, что поводов для паники нет — тело капитана уже не находится на балкере, а само судно будет стоять на карантине.
— Есть информация по поводу того, что в Николаев направляется судно, которое везет с собой человека, который умер от коронавируса. Да, на самом деле к нам направляется пароход, который должен быть загружен. Капитан судна умер от коронавируса. Но, во-первых, его тело уже забрали с этого судна и отгрузили в Турции. Второе — этот корабль будет находиться на карантине и выпускать из него никого не будут. Это стандартная процедура, наш порт уже ею занимается, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.
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Сегодня днем, 30 марта, в соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт, расположенный в Николаеве, направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан судна умер от коронавирусной инфекции.
Эти данные подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в своем Instagram, передают НикВести.
При этом мэр заверил николаевцев, что поводов для паники нет — тело капитана уже не находится на балкере, а само судно будет стоять на карантине.
— Есть информация по поводу того, что в Николаев направляется судно, которое везет с собой человека, который умер от коронавируса. Да, на самом деле к нам направляется пароход, который должен быть загружен. Капитан судна умер от коронавируса. Но, во-первых, его тело уже забрали с этого судна и отгрузили в Турции. Второе — этот корабль будет находиться на карантине и выпускать из него никого не будут. Это стандартная процедура, наш порт уже ею занимается, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа