|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями вооружения, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил», — сказано в сообщении.
По информации украинских военных, в течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 11 обстрелов: после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки; утром НВФ выпустили четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений ООС вблизи Гнутово, а во второй половине дня дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение дня трижды были обстреляны позиции у Старогнатовки; против защитников Водяного НВФ применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; также из пулеметов крупного калибра боевики обстреляли украинские позиции вблизи Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из миномета калибра 82-мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия — позиции возле Крымского.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима «тишины», — подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 5 апреля подразделения ООС вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика российского производства «КАМАЗ» и «Урал», а также один беспилотный летательный аппарат «Застава», изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.
«С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли... потерь среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения продолжают выполнять плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями вооружения, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил», — сказано в сообщении.
По информации украинских военных, в течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 11 обстрелов: после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки; утром НВФ выпустили четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений ООС вблизи Гнутово, а во второй половине дня дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение дня трижды были обстреляны позиции у Старогнатовки; против защитников Водяного НВФ применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; также из пулеметов крупного калибра боевики обстреляли украинские позиции вблизи Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из миномета калибра 82-мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия — позиции возле Крымского.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима «тишины», — подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 5 апреля подразделения ООС вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика российского производства «КАМАЗ» и «Урал», а также один беспилотный летательный аппарат «Застава», изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.
«С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли... потерь среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения продолжают выполнять плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.