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Жизнь Михаила Титова, в которого стреляли сегодня в Николаеве, удалось спасти благодаря действиям его охранников.
Об этом изданию Новости-Н рассказали врачи, принимавшие раненного в больнице.
Как известно, пуля попала Михаилу Титову в шею, затем ушла верх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения оказались повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия.
«Сопровождавшие Титова охранники немедленно погрузили его в автомобиль и помчались в больницу. По дороге один из охранников зажимал рану рукой, что существенно уменьшило кровопотерю. В больницу скорой медицинской помощи автомобиль приехал буквально через 3-4 минуты после покушения. При этом раненный уже находился в состоянии острого геморрагического шока из-за массивной кровопотери — систолическое давление при поступлении составляло около 80 мм. По мнению врачей пациент потерял до 3 литров крови», — пишут Новости-Н.
Отмечается, что если бы охрана вместо того, чтобы везти раненного в больницу, стала ждать «скорую помощь», кровопотеря могла бы достичь критического значения, после которого спасти человека уже невозможно.
Напомним, покушение на Михаила Титова, известного в Николаеве как «Мультик», произошло в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра «Техноконтракт». Личности покушавшихся, их мотивы пока не установлены.
В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.
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Жизнь Михаила Титова, в которого стреляли сегодня в Николаеве, удалось спасти благодаря действиям его охранников.
Об этом изданию Новости-Н рассказали врачи, принимавшие раненного в больнице.
Как известно, пуля попала Михаилу Титову в шею, затем ушла верх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения оказались повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия.
«Сопровождавшие Титова охранники немедленно погрузили его в автомобиль и помчались в больницу. По дороге один из охранников зажимал рану рукой, что существенно уменьшило кровопотерю. В больницу скорой медицинской помощи автомобиль приехал буквально через 3-4 минуты после покушения. При этом раненный уже находился в состоянии острого геморрагического шока из-за массивной кровопотери — систолическое давление при поступлении составляло около 80 мм. По мнению врачей пациент потерял до 3 литров крови», — пишут Новости-Н.
Отмечается, что если бы охрана вместо того, чтобы везти раненного в больницу, стала ждать «скорую помощь», кровопотеря могла бы достичь критического значения, после которого спасти человека уже невозможно.
Напомним, покушение на Михаила Титова, известного в Николаеве как «Мультик», произошло в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра «Техноконтракт». Личности покушавшихся, их мотивы пока не установлены.
В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь