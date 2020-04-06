Жизнь Михаила Титова, в которого стреляли сегодня в Николаеве, удалось спасти благодаря действиям его охранников.

Об этом изданию Новости-Н рассказали врачи, принимавшие раненного в больнице.

Как известно, пуля попала Михаилу Титову в шею, затем ушла верх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения оказались повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия.

«Сопровождавшие Титова охранники немедленно погрузили его в автомобиль и помчались в больницу. По дороге один из охранников зажимал рану рукой, что существенно уменьшило кровопотерю. В больницу скорой медицинской помощи автомобиль приехал буквально через 3-4 минуты после покушения. При этом раненный уже находился в состоянии острого геморрагического шока из-за массивной кровопотери — систолическое давление при поступлении составляло около 80 мм. По мнению врачей пациент потерял до 3 литров крови», — пишут Новости-Н.

Отмечается, что если бы охрана вместо того, чтобы везти раненного в больницу, стала ждать «скорую помощь», кровопотеря могла бы достичь критического значения, после которого спасти человека уже невозможно.

Напомним, покушение на Михаила Титова, известного в Николаеве как «Мультик», произошло в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра «Техноконтракт». Личности покушавшихся, их мотивы пока не установлены.

В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.