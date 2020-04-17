Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры Никодима.

Об этом говорится в сообщении УПЦ МП в Facebook.

«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Никодим недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

В то же время УПЦ МП заявила о выздоровлении от коронавирусной болезни шестерых монахов и послушников, они уже вернулись в Киево-Печерскую лавру.

Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Ранее сообщалось, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там более 90 инфицированных коронавирусом. С начала эпидемии там умерли двое священнослужителей, но причины смертей в лавре не называют.

Также в Киевской духовной академии зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19: заболели трое преподавателей и 16 студентов.

Тем временем в Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.