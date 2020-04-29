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Сегодня, 29 апреля, в 8:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки в Балавно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
К месту было направлено отделения 1-й и 21-й государственных пожарно-спасательных частей. В 10:21 пожар на площади 300 квадратных метров локализовали, а уже в 10:31 полностью ликвидировали.
«Благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников лесного хозяйства, удалось не допустить распространение огня на большую площадь. Вероятная причина пожара — поджог», — говорится в сообщении.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. Дополнительно привлекались 2 сотрудника ООО «Баловное», 7 сотрудников лесного хозяйства и трактор с бочкой.
Ранее сообщалось, что в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, для тушения использовались самолеты.
Напомним, ранее власти Житомирской области сделали предварительный подсчет убытков, нанесенных местным жителям лесными пожарами.
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Сегодня, 29 апреля, в 8:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки в Балавно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
К месту было направлено отделения 1-й и 21-й государственных пожарно-спасательных частей. В 10:21 пожар на площади 300 квадратных метров локализовали, а уже в 10:31 полностью ликвидировали.
«Благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников лесного хозяйства, удалось не допустить распространение огня на большую площадь. Вероятная причина пожара — поджог», — говорится в сообщении.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. Дополнительно привлекались 2 сотрудника ООО «Баловное», 7 сотрудников лесного хозяйства и трактор с бочкой.
Ранее сообщалось, что в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, для тушения использовались самолеты.
Напомним, ранее власти Житомирской области сделали предварительный подсчет убытков, нанесенных местным жителям лесными пожарами.