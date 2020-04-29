Сегодня, 29 апреля, в 8:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки в Балавно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

К месту было направлено отделения 1-й и 21-й государственных пожарно-спасательных частей. В 10:21 пожар на площади 300 квадратных метров локализовали, а уже в 10:31 полностью ликвидировали.

«Благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников лесного хозяйства, удалось не допустить распространение огня на большую площадь. Вероятная причина пожара — поджог», — говорится в сообщении.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. Дополнительно привлекались 2 сотрудника ООО «Баловное», 7 сотрудников лесного хозяйства и трактор с бочкой.

Ранее сообщалось, что в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника, для тушения использовались самолеты.