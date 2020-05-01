По состоянию на 10 утра 1 мая в Николаевской области выявлено 14 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 33.

Из всех 140 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11 человек;

Южноукраинск - 15 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 52 человека;

район - 52 человека; Новоодесский район - 7 человек;

район - 7 человек; Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской районной больнице и 1 в Южноукраинской многопрофильной больнице).

Умерло всего от последствий COVID-19 три человека, за последние сутки — один человек.

За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 25 человек с подозрением на COVID-19, из них: трое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», госпитализированы в другие инфекционные стационары - шестеро человек (роддом №1 Николаева - 1, Еланецкая ЦРБ - 1, Южноукраинска многопрофильная больница - 4); назначено амбулаторное лечение для 16 человек.

Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 445; госпитализировано за весь период - 172 человека; назначено амбулаторное лечение для 273 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.