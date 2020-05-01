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По состоянию на 10 утра 1 мая в Николаевской области выявлено 14 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 33.
Из всех 140 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской районной больнице и 1 в Южноукраинской многопрофильной больнице).
Умерло всего от последствий COVID-19 три человека, за последние сутки — один человек.
За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 25 человек с подозрением на COVID-19, из них: трое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», госпитализированы в другие инфекционные стационары - шестеро человек (роддом №1 Николаева - 1, Еланецкая ЦРБ - 1, Южноукраинска многопрофильная больница - 4); назначено амбулаторное лечение для 16 человек.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 445; госпитализировано за весь период - 172 человека; назначено амбулаторное лечение для 273 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.
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По состоянию на 10 утра 1 мая в Николаевской области выявлено 14 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 140 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 33.
Из всех 140 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской районной больнице и 1 в Южноукраинской многопрофильной больнице).
Умерло всего от последствий COVID-19 три человека, за последние сутки — один человек.
За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 25 человек с подозрением на COVID-19, из них: трое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», госпитализированы в другие инфекционные стационары - шестеро человек (роддом №1 Николаева - 1, Еланецкая ЦРБ - 1, Южноукраинска многопрофильная больница - 4); назначено амбулаторное лечение для 16 человек.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 445; госпитализировано за весь период - 172 человека; назначено амбулаторное лечение для 273 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.