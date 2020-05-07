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В Николаеве сегодня, 7 мая, суд Заводского районного избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с установлением залога группе наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Как известно, Николаевские правоохранители задержали межрегиональную группу наркодельцов с ежемесячным денежным оборотом около двух миллионов гривен. Установлено, что семейная пара 30 лет, которые являются жителями Одессы, организовали сбыт наркотиков в Николаеве. В сообщники взяли себе «закладчика» — 29-летнего местного жителя.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меры пресечения трем злоумышленникам, которые сбывали наркотики В частности, жителям Одессы — мужу установил залог в размере 424 тысяч гривен, женщине - 294 тысяч 280 гривен, а жителю Николаева - 168 тысяч 160 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.
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В Николаеве сегодня, 7 мая, суд Заводского районного избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с установлением залога группе наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Как известно, Николаевские правоохранители задержали межрегиональную группу наркодельцов с ежемесячным денежным оборотом около двух миллионов гривен. Установлено, что семейная пара 30 лет, которые являются жителями Одессы, организовали сбыт наркотиков в Николаеве. В сообщники взяли себе «закладчика» — 29-летнего местного жителя.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меры пресечения трем злоумышленникам, которые сбывали наркотики В частности, жителям Одессы — мужу установил залог в размере 424 тысяч гривен, женщине - 294 тысяч 280 гривен, а жителю Николаева - 168 тысяч 160 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный