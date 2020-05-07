В Николаеве сегодня, 7 мая, суд Заводского районного избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с установлением залога группе наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Как известно, Николаевские правоохранители задержали межрегиональную группу наркодельцов с ежемесячным денежным оборотом около двух миллионов гривен. Установлено, что семейная пара 30 лет, которые являются жителями Одессы, организовали сбыт наркотиков в Николаеве. В сообщники взяли себе «закладчика» — 29-летнего местного жителя.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меры пресечения трем злоумышленникам, которые сбывали наркотики В частности, жителям Одессы — мужу установил залог в размере 424 тысяч гривен, женщине - 294 тысяч 280 гривен, а жителю Николаева - 168 тысяч 160 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.