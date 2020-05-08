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Житель Николаева, которого задержали за убийство своей сожительницы, накануне вечером порезал ей руки, а после сам вызвал скорую помощь и полицию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, сегодня 8 мая полицейские задержали николаевца, который зарезал свою сожительницу.
В полиции сообщили, что вечером 7 мая 55-летний мужчина вызвал полицию и медиков. По его словам, в тот вечер он и его сожительница распивал алкоголь, а когда вернулся из магазина с очередной бутылкой, обнаружил резаную рану на руке женщины. После этого, мужчину доставили в Центральный отдел полиции, где его допросили о случившемся.
При этом пострадавшая рассказала правоохранителям, что порезы ей нанес сожитель, о чем она написала соответствующее заявление.
— Согласно медицинскому диагнозу характера травмы, сведения по данному факту следователи предварительно квалифицировали по части 1 статьи 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Санкция этой статьи не предусматривает задержания в порядке статьи 208 УПК Украины, поэтому 55-летний мужчина оставил райотдел полиции, - сказано в сообщении.
Отмечается, что оба сожители были пьяны. При этом ранее не судимые, семья не находилась в поле зрения правоохранителей, как неблагополучная.
Сейчас со злоумышленником работают следователи, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения.
Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
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Житель Николаева, которого задержали за убийство своей сожительницы, накануне вечером порезал ей руки, а после сам вызвал скорую помощь и полицию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, сегодня 8 мая полицейские задержали николаевца, который зарезал свою сожительницу.
В полиции сообщили, что вечером 7 мая 55-летний мужчина вызвал полицию и медиков. По его словам, в тот вечер он и его сожительница распивал алкоголь, а когда вернулся из магазина с очередной бутылкой, обнаружил резаную рану на руке женщины. После этого, мужчину доставили в Центральный отдел полиции, где его допросили о случившемся.
При этом пострадавшая рассказала правоохранителям, что порезы ей нанес сожитель, о чем она написала соответствующее заявление.
— Согласно медицинскому диагнозу характера травмы, сведения по данному факту следователи предварительно квалифицировали по части 1 статьи 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Санкция этой статьи не предусматривает задержания в порядке статьи 208 УПК Украины, поэтому 55-летний мужчина оставил райотдел полиции, - сказано в сообщении.
Отмечается, что оба сожители были пьяны. При этом ранее не судимые, семья не находилась в поле зрения правоохранителей, как неблагополучная.
Сейчас со злоумышленником работают следователи, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения.
Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный