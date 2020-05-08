Житель Николаева, которого задержали за убийство своей сожительницы, накануне вечером порезал ей руки, а после сам вызвал скорую помощь и полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как известно, сегодня 8 мая полицейские задержали николаевца, который зарезал свою сожительницу.

В полиции сообщили, что вечером 7 мая 55-летний мужчина вызвал полицию и медиков. По его словам, в тот вечер он и его сожительница распивал алкоголь, а когда вернулся из магазина с очередной бутылкой, обнаружил резаную рану на руке женщины. После этого, мужчину доставили в Центральный отдел полиции, где его допросили о случившемся.

При этом пострадавшая рассказала правоохранителям, что порезы ей нанес сожитель, о чем она написала соответствующее заявление.

— Согласно медицинскому диагнозу характера травмы, сведения по данному факту следователи предварительно квалифицировали по части 1 статьи 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Санкция этой статьи не предусматривает задержания в порядке статьи 208 УПК Украины, поэтому 55-летний мужчина оставил райотдел полиции, - сказано в сообщении.

Отмечается, что оба сожители были пьяны. При этом ранее не судимые, семья не находилась в поле зрения правоохранителей, как неблагополучная.

Сейчас со злоумышленником работают следователи, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения.

Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.