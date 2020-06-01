Возобновление движения через залив по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области, ранее запланированное на 1 июня, отложили на несколько дней.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко на своей странице в Facebook.

«Сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы — в р. Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры занимаются решением проблемы», — написал он.

Глава ОГА добавил, что обустройство переправы практически завершено.

«Как и планировалось, подрядчики завершают подключение освещения и устанавливают последние дорожные знаки», — подчеркнул он.

Напомним, 20 мая возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду. В Укравтодоре заявили, что обрушенный мост в селе Алекссевка в Днепропетровской области, был одним из 27% мостов с ограниченно трудоспособных, а его ремонт должен быть первоочередным. 25 мая спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.