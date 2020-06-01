1 июня в зале Заводского районного суда под стражу взяли начальника Витовского отдела полиции Николаевской области Дмитрия Носова, которого вместе с еще тремя полицейскими подозревают в нанесении телесных повреждений местному жителю.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты «Asic Bitmain Antminer» в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

Позже следователи николаевского ГБР, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, все они подозреваются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

«21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и был администратором оборудования. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили», — сообщили в ГБР.

Дмитрий Носов с решением суда не согласился.

— Я не согласен ни с одним словом. Все, что указано в подозрении, это все ложь. События, которые там изложены, не происходили. Это все делается с целью отвлечь внимание от преступления, которое мы честно расследуем, — сказал он журналистам.

Судья Заводского райсуда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 25 июля.