1 июня, в День защиты детей, в Первомайске состоялось торжественное открытие футбольного мини-поля и спортплощадки, на строительстве которых чиновника горсовета уличили в хищении 280 тысяч гривен.

Об открытии поля речь идет в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что к празднику городской совет открыл три мини-поля в разных районах Первомайска — в микрорайонах Фрегат, Коротченко и в центре города.

— Когда только начиналось обустройство этого двора, было много разных пожеланий. Постепенно мы наполняли этот двор спортивными аттракционами. Сегодня дошла очередь до футбольного поля, — сказала мэр Первомайска Людмила Дромашко во время открытия спортобъекта.

Напомним, 2 июня полиция Николаевской области объявила о сообщении подозрения чиновнику Первомайского горсовета и представителям подрядных организаций за хищение 280 тысяч гривен из бюджета при строительстве спортивной площадки.

Полицейские установили, что осенью прошлого года между управлением ЖКХ Первомайского городского совета и одной из строительно-монтажных фирм города был заключен договор подряда о строительстве спортивной площадки с искусственным покрытием в на общую сумму почти полтора миллиона гривен. Также управлением был заключен договор с ФЛП о совершении им технического надзора за выполнением строительных работ, предоставлении экспертной оценки их качества и затрат.

Используя свое служебное положение, по результатам должностные лица составили заведомо ложные документы по их стоимости, присвоив тем самым почти 280 тысяч гривен бюджетных средств.

Ранее в Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен