После ливней в Первомайске Николаевской области протекла крыша в девятиэтажном доме в микрорайоне Коротченко. Вода залила квартиры, повредила электрощитовые и проводку.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

— Я была в шоке, когда вернулась домой. На улице идет дождь, а у меня в квартире — тем более. Начала спасать мебель, спасать все, подставлять тазики. Поднялась на девятый этаж, там вообще катастрофа. Соседи все бегали, обращались в ЖЭК, но никакой помощи нам не предоставили, — рассказала жительница квартиры на 8 этаже Наталья Акимова.

Квартира затекает не впервые, на стенах появилась плесень, но на проблемы женщины с маленьким ребенком никто не реагирует.

Больше всех пострадали жители девятого этажа, они жалуются, что подобное происходит ежегодно.

— У нас каждый год крыша течет. Происходят замыкания, постоянно дым. Крыша страдает постоянно из-за того, что на нее залазит молодежь — им хочется пейзажа. Мы постоянно людей гоняем, — жительница дома Надежда Бабина.

Она рассказала, что жители пытались самостоятельно ремонтировать крышу. На некоторое время это помогло, но майские ливни снова напомнили о давней проблеме.

В ЖЭКе рассказали журналистам, что жильцы обращались в прошлом году. Были проведены ремонтные работы в другом крыле дома.

— Затопление произошло из-за того, что был затяжной дождь. Система ливневой канализации просто не справилась. Затекание пошло по парапету. Затопило два этажа. Мы оперативно все отключили в обед, высушили. Вечером в тот же день включили электроэнергию, — рассказал начальник ЖЭКа Петр Пестов.

Он пожаловался, что дом «проблемный» — квартиры арендуются, а подъезд не упорядочен, а долги по квартплате высокие. По его словам, долг по дому составляет на данный момент 65 тысяч гривен.

В ЖЭКе пообещали попробовать отремонтировать крышу в ближайшее время.

Напомним, 26 мая после дождя в Николаеве затопило спорткомплекс «Трудовые резервы», который находится в микрорайоне «Соляные». Супстя два дня спорткомплекс затопило в очередной раз.

При этом аналогичная ситуация произошла 3 марта. Тогда администрация комплекса и тренерский коллектив попросили Николаевский облсовет обратить внимание на ситуации и помочь сохранить здание.