В селе Новобогдановка Николаевской области позеленела река Южный Буг.

Соответствующее видео опубликовал житель Николаева Виталий Матвеев на своей странице в Facebook.

— Экологическая катастрофа в Николаевской области! Село Новобогдановка Николаевский район. Весь берег в дохлой рыбе, вода как краска с резким токсичным запахом!, - написал Виталий Матвеев.

Напомним, что в микрорайоне Малая Корениха в Николаеве вода в лимане стала сине-зеленого цвета и покрылась белой пленкой. После чего в Государственной экологической инспекции в Николаевской области заявили, что проведут исследование воды лимана.