По состоянию на 16:00 18 июня зафиксировали три новых случая заболевания COVID-19 среди работников Южно-Украинской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 заболели 24 работника ЮУАЭС, из них 19 выздоровели. Пятеро продолжают болеть. Один из них находится в реанимационном отделении Южноукринской городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии. Еще двое лечатся в инфекционном отделении (состояние средней тяжести). Двое лечатся амбулаторно. Состояние обоих — удовлетворительное.

Еще трое работников АЭС с подозрением на COVID-19 ждут результатов анализа, материал взят 18 июня. Двое находятся в инфекционном отделении Южноукринской городской многопрофильной больнице, еще один лечится амбулаторно.

По новым случаям отработаны и установлены производственные контакты — 13 человек, а также бытовые контакты — 9 человек.

Всего 21 работник отправлен на самоизоляцию (дистанционная работа). Кроме того, на самоизоляции находятся 5 потенциально контактных работников (члены семей контактных).

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что провели обработку улиц Дружбы народов, набережной Энергетиков, Мира и на Цветочном бульваре в Южноукраинске.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

При этом за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.