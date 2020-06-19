Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня.
Об этом сообщают «Ґрати».
Судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Владислава Мангера до 28 июля без права внесения залога.
Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера.
Прокуратура ходатайствовала об аресте Владислава Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.
Защита отрицала, что Владислав Мангер оказывал давление на свидетелей. Адвокаты также приобщили к расссмотрению материалы, которые должны были доказать невиновность их подзащитного.
Отметим, что до сегодняшнего дня Владислав Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 миллиона 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 миллион 152 тысячи гривен.
Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня.
Об этом сообщают «Ґрати».
Судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Владислава Мангера до 28 июля без права внесения залога.
Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера.
Прокуратура ходатайствовала об аресте Владислава Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.
Защита отрицала, что Владислав Мангер оказывал давление на свидетелей. Адвокаты также приобщили к расссмотрению материалы, которые должны были доказать невиновность их подзащитного.
Отметим, что до сегодняшнего дня Владислав Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 миллиона 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 миллион 152 тысячи гривен.
Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.