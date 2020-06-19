Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня.

Об этом сообщают «Ґрати».

Судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Владислава Мангера до 28 июля без права внесения залога.

Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Владислава Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Защита отрицала, что Владислав Мангер оказывал давление на свидетелей. Адвокаты также приобщили к расссмотрению материалы, которые должны были доказать невиновность их подзащитного.

Отметим, что до сегодняшнего дня Владислав Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 миллиона 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 миллион 152 тысячи гривен.

Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.