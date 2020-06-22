Спасатели продолжают поиски еще двух людей под завалами дома в Дарницком районе столицы, где 21 июня произошел взрыв. Но под завалами может быть больше людей.

Об этом заявил на брифинге 22 июня пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает hromadske.

«По нашей информации не найдены два человека, но мы не исключаем, что людей может быть больше», — сказали в ГСЧС.

Сейчас спасатели работают на 4-м этаже. Как отметил Хорунжий, именно здесь могут быть два ненайденных человека.

Спасатели разбирают завалы небольшими группами по три-четыре человека, поскольку есть угроза обрушения строительных конструкций.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.