В понедельник, 22 июня в микрорайоне Широкая Балка в Николаеве неизвестный мужчина избил двоих 15-летних парней.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, компания подростков, среди которых были и девушки, стучали в ворота пенсионерки, развлекаясь, стучали в них, а когда женщина выходила — убегали.

Разобраться с компанией приехал неизвестный мужчина, личность которого сейчас устанавливается правоохранителями, которому пенсионерка пожаловалась на хулиганские действия.

Выйдя из автомобиля, мужчина достал пневматическое оружие и сделал один выстрел вверх, а затем, догнав ребят, побил их — на теле подростков остались ссадины, а также кровоподтеки лица и головы.

Мужчину остановили случайные прохожие, после чего он сел в свой автомобиль и уехал.

— На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские опросили пострадавших юношей в присутствии родителей.

— Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Событие квалифицированы по части 4 статьи 296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что полицейские устанавливают местонахождение мужчины. Также, действиям подростков будет дана правовая оценка.

Напомним, что в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.