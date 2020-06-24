В связи с чрезмерными осадками на Западе Украины в Монастырском районе Тернопольской области наблюдается значительный подъем воды в речке Днестр.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«24 июня в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Устье-Зеленое Монастырисского района на реке Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего подтапливает сельскохозяйственные угодья», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали людей уже из трех сел Монастырского района. Так, в селе Лука проживает 51 человек, а в селе Устье-Зеленое — 103 человека. Помимо того, также существует угроза затопления села Коропец, в котором проживают 100 человек.

Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.

Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.