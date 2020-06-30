Вечером 30 июня на въезде в Николаев по трассе М-14 снова образовалась пробка. Также движение затруднено в микрорайоне Варваровка.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Больше всего дорога загружена на участке трассы между поселком Весняное и микрорайоном Варваровка. Продвижение транспорта осуществляется очень медленно.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Варваровка во время непогоды на проезжую часть упало дерево.