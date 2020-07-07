Возле села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области выявлен массовый мор рыбы в Днепровском лимане.
Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.
«По факту замора Николаевским рыбоохранным патрулем была создана межведомственная комиссия и организовано ее оперативный выезд в Очаковский район. Специалистами были отобраны пробы воды, проведены замеры растворенного кислорода в воде, собраны образцы рыбы для проведения лабораторных исследований чтобы установить причины гибели рыбы», — отметила замначальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.
Представителями комиссии зафиксировано, что на протяженности тысячи метров береговой полосы лимана находится 40 тысяч погибших бычков и 10 тысяч экземпляров атерины.
Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов в воду не выявлено. Отмечается, что в последние дни на лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей и высокие температурные показатели.
В Госэкоинспекции добавили, что специалисты взяли все необходимы пробы воды и вскоре установят причины гибели рыбы.
Напомним, 17 июня на Бугском лимане возле села Новобогдановка Николаевского района во время рейдовой работы госинспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали гибель рыбы.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Малая Корениха в Николаеве вода в лимане стала сине-зеленого цвета и покрылась белой пленкой.
Возле села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области выявлен массовый мор рыбы в Днепровском лимане.
Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.
«По факту замора Николаевским рыбоохранным патрулем была создана межведомственная комиссия и организовано ее оперативный выезд в Очаковский район. Специалистами были отобраны пробы воды, проведены замеры растворенного кислорода в воде, собраны образцы рыбы для проведения лабораторных исследований чтобы установить причины гибели рыбы», — отметила замначальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.
Представителями комиссии зафиксировано, что на протяженности тысячи метров береговой полосы лимана находится 40 тысяч погибших бычков и 10 тысяч экземпляров атерины.
Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов в воду не выявлено. Отмечается, что в последние дни на лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей и высокие температурные показатели.
В Госэкоинспекции добавили, что специалисты взяли все необходимы пробы воды и вскоре установят причины гибели рыбы.
Напомним, 17 июня на Бугском лимане возле села Новобогдановка Николаевского района во время рейдовой работы госинспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали гибель рыбы.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Малая Корениха в Николаеве вода в лимане стала сине-зеленого цвета и покрылась белой пленкой.