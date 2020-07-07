Причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог, считает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом он заявил в комментарии «Радио НВ».

«Пока нет анализа, но это может быть и поджог», — сказал он.

В то же время из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно, отметил Сергей Гайдай.

«У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты», — рассказал он.

Он также сообщил, что с эвакуацией местных жителей возникли трудности, особенно с пожилыми людьми.

«Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем», — отметил Сергей Гайдай.

Правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

«Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры», — рассказал он.

В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.

Огнем уничтожено уже около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.