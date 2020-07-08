Военнослужащие ВСУ из состава Объединенных сил продолжают участвовать в ликвидации лесных пожаров на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают помогать в борьбе с огнем. И угрозы местному населению, в настоящее время, нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара, увеличилось уже до 444 человек, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для борьбы с огнем привлекаются только те подразделения, которые находятся в резерве и в районах отведения. Также в этих работах принимают участие тыловые части и военные пожарные команды.

Ситуация на передовой в это время полностью контролируется Объединенными силами.

«Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и восьми армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий», — отмечают в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.

Огнем уничтожено уже около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.