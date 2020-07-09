В Новоайдарском районе Луганской области по состоянию на 17:40 9 июля удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массива.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

— Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет, — отмечается в сообщении.

К тушению привлечены 1 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС 736 человек личного состава и 146 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, что пожар начался во вторник утром, 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.