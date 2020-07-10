Сотни детей эвакуировали из летнего лагеря в Греции после того, как вблизи Коринфа вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пожарной службе Греции, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР.

В четверг в район Коринфа на юге центральной Греции было отправлено более 80 пожарных, два специализированных самолета и один вертолет. В этом районе дуют сильные ветры, которые тормозят усилия по борьбе с пожаром.

Власти заявили об эвакуации летнего лагеря с около 400 детьми с предохранительной целью.

В пожарной службе заявили, что в пятницу проведут патрулирование с участием самолетов, а также наземных патрулей с полицией и армией в районах, где есть повышенная опасность пожара из-за погодных условий.

Пожары являются распространенным явлением в Греции во время жаркого сухого лета. В 2018 году более 100 человек погибли, когда масштабный лесной пожар прошел через приморское поселение Мати, к северо-востоку от греческой столицы.

Напомним, утром, 7 июля, в Луганской области начался пожар. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

В Новоайдарском районе Луганской области по состоянию на 17:40 9 июля удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массива.