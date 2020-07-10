Из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке.

Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецком городском совете.

Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.

— Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города, – сообщили в горсовете.

В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА оказать помощь в тушении пожара на полигоне.

Напомним, что пожар в Луганской области начался во вторник утром, 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.