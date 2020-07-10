Сегодня вечером, 10 июля, на железнодорожном переезде, что пересекает проспект Богоявленский, остановился грузовой поезд, заблокировав движение транспорта на 20 минут.

Об этом НикВестям сообщили очевидцы.

Из-за остановки поезда образовалась существенная пробка по направлению из центра города и в Корабельный район.

— Некоторые люди пытались пролезть под поездом, чтобы перейти на другую сторону проспекта, — рассказал очевидец.

По состоянию на 22:35 поезд проехал переезд, движение по проспекту возобновилось.

Напомним, 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка.