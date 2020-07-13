Центральный районный суд арестовал 44-летнего львовянина, который 11 июля сбил насмерть сотрудника прокуратуры Николаевской области Андрея Крупку.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 11 июля, около 09:15, подозреваемый, двигаясь за рулем грузовика по автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», возле села Весняное Николаевского района совершил наезд на сотрудника прокуратуры Николаевской области.

С места преступления подозреваемый скрылся. Андрей Крупка от полученных травм погиб в больнице в тот же день.

Во время заседания прокурор отметил риски укрытия от следствия и суда, возможность незаконно влиять на свидетелей, препятствовать проведению следствия.

Подозреваемый не возражал против избрания ему меры в виде содержания под стражей. Защитник просил избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, судья Сергей Медюк постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 08 августа.