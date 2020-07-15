В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.

Об этом сообщает Tut.by.

В Минске станция метро Октябрьская закрыта «по техническим причинам», поэтому люди спускаются к Немиге, но там метро тоже закрыто. В начале проспекта Победителей люди свистят и хлопают в ладоши, кричат «Позор!» и «Уходи!», сигналят автомобили. На площади Свободы дежурит автозак и два автобуса.

Правозащитники сообщают больше чем о сотне задержанных только в столице Беларуси.

Как сообщалось, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты Беларуси.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Кроме того, в июне Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.