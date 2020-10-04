Артем Ильюк

Глава Николаевской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию с заблокированной работой городской избирательной комиссии.

Об этом Артем Ильюк написал в социальной сети Facebook.

— В горизбиркоме Николаева уже несколько дней саботируют работу две партии – «Слуга народа» и «Европейская солидарность» (БПП). Новая коалиция, так сказать. Уже два дня не выходит на связь глава комиссии («Слуга народа»). Накануне в помещении мэрии, где хранится документация, неизвестные поменяли замки – доступа туда нет. Плюс ко всему, вчера с сайта горсовета исчезли все Постановления горизбиркома. Работа избирательной комиссии, по большей части, парализована, - сказал Артем Ильюк.

Он считает, что власть намеренно срывает выполнение решения суда о рассмотрении вопроса регистрации кандидатов в депутаты горсовета от партии ОПЗЖ.

— Они бросили все силы, чтобы не пустить нашу политсилу на выборы. Я уже обращал внимание, что выборы в Николаеве в целом под угрозой срыва – комиссия допустила ошибку в регистрации всех списков от партий. Это не позволяет партиям участвовать в выборах. Я надеюсь, что власть покончит с интригами и сделает все для того, чтобы выборы в Николаеве состоялись. Через два дня уже нужно утвердить текст избирательного бюллетеня – к этому моменту все предыдущие ошибки нужно исправить. Призываю правоохранителей вмешаться и восстановить право жителей Николаева на выборы новой местной власти. Наша команда продолжает борьбу за право горожан на честный выбор. Зе-диктатура не пройдёт!, - сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Напомним, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.