В среду 21 октября в Николаеве водитель автомобиля ГАЗ сбил десятилетнего ребенка.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Отмечается, что окло 16:00 водитель «Волги» совершил наезд на десятилетнюю девочку. Её с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализировали в больницу. Сейчас делом занимаются следователи.

Напомним, что 2 октября в микрорайоне Варваровка города Николаева DAF наехал на пешехода, в результате чего последний погиб.

Также сообщалось, что 11 октября в селе Петровка Николаевского района Daewoo Lanos сбил девочку на велосипеде и скрылся с места происшествия.

29 сентября в Центральном районе Николаева автомобиль Lexus RX 330 сбил женщину и ее 12-летнего сына на пешеходном переходе.