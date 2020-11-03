По меньшей мере, один участник террористического нападения в центре Вене продолжает находиться в бегах, жителям столицы рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости.

Об этом заявил в ночь на вторник федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер во время пресс-конференции в Вене, сообщает Укринформ.

— Нашему полицейскому спецподразделения удалось ликвидировать вооруженного штурмовой винтовкой террориста, и, по имеющейся информации у нас на данный момент, по меньшей мере, еще один преступник еще находится в бегах, — заявил Карл Негаммер.

В полиции Вены сообщили, что контртеррористическая операция продолжается, к ней привлечено 150 человек с подразделения спецназначения «Кобра», 100 человек из группы быстрого реагирования «Вега», а также представители полицейско-контрразведывательной службы BVT и криминальная полиция. Центр города остается полностью перекрытым.

В МВД Австрии также заявили, что, учитывая теракт в Вене и в целях безопасности, усиливается контроль на границах со странами-соседями.

По последний официальной информации, число жертв теракта в Вене выросла до двух человек — в больнице скончалась тяжело раненая женщина.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших.

Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.