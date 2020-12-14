На ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

На ферме уже нашли около 50 погибших животных, у которых анализы подтвердили наличие птичьего гриппа. Также ввели запрет на перемещение кур и яиц в зоне три километра вокруг фермы.

Кроме того, отмечается, что в 2020 году птичий грипп зафиксировали уже в десяти префектурах страны. А с начала ноября уничтожили 2 миллиона кур.

Сообщалось, что в селе Новоматвеевское Новоодесского района Николаевской области выявлен птичий грипп среди птиц, принадлежащих жителям села.