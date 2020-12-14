На ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
На ферме уже нашли около 50 погибших животных, у которых анализы подтвердили наличие птичьего гриппа. Также ввели запрет на перемещение кур и яиц в зоне три километра вокруг фермы.
Кроме того, отмечается, что в 2020 году птичий грипп зафиксировали уже в десяти префектурах страны. А с начала ноября уничтожили 2 миллиона кур.
Сообщалось, что в селе Новоматвеевское Новоодесского района Николаевской области выявлен птичий грипп среди птиц, принадлежащих жителям села.
Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.
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На ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
На ферме уже нашли около 50 погибших животных, у которых анализы подтвердили наличие птичьего гриппа. Также ввели запрет на перемещение кур и яиц в зоне три километра вокруг фермы.
Кроме того, отмечается, что в 2020 году птичий грипп зафиксировали уже в десяти префектурах страны. А с начала ноября уничтожили 2 миллиона кур.
Сообщалось, что в селе Новоматвеевское Новоодесского района Николаевской области выявлен птичий грипп среди птиц, принадлежащих жителям села.
Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.