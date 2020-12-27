В Киеве после продолжительного пребывания в больнице умер заведующий реанимацией 5 больницы Александр Артемов.
Об этом сообщила в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Она отметила, что болезнь доктора была продолжительной, он провел 60 дней в одной только реанимации.
Александр Артемов был заведующим инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом — в 9 больнице, последние годы — в 5 больнице Киева.
— Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич… Спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь… И простите нас, что не смогли, — написала инфекционист.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, было заполнено 38,4% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64526 таких кроватей.
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В Киеве после продолжительного пребывания в больнице умер заведующий реанимацией 5 больницы Александр Артемов.
Об этом сообщила в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Она отметила, что болезнь доктора была продолжительной, он провел 60 дней в одной только реанимации.
Александр Артемов был заведующим инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом — в 9 больнице, последние годы — в 5 больнице Киева.
— Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич… Спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь… И простите нас, что не смогли, — написала инфекционист.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, было заполнено 38,4% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64526 таких кроватей.