Из-за ухудшения погоды в Полтавской области ограничили движение для грузовиков по трассе М-03 (Киев — Харьков — КПП Довжанский) в направлении Киева.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

Ограничение вступило в силу с 23:00 среды, 27 января, от границы с Харьковской областью до границы с Киевской, в направлении столицы.

Движение ограничили из-за сложных погодных условий и во избежание заторов.

Информация о снятии ограничения будет предоставлена дополнительно.

Как сообщалось, Службой автомобильных дорог в Николаевской области принято решение ограничить с 21:30 27 января для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское - Николаев» и М-13 «Кропивницкий - Платоново».

В Одесской области с 21:00 также введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

С полуночи 28 января въезд крупногабаритного транспорта также ограничил Киев.