В шести областях Украины без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов, обесточенных в связи с непогодой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, без электричества остаются 38 н.п. на Львовщине, по 15 н.п. — в Одесской и Сумской областях, по 7 н.п. — в Киевской и Черновицкой областях, 4 н.п. на Закарпатье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сообщается, что подразделения ГСЧС в течение суток освободили из снежных заносов 254 транспортных средства, в том числе 5 карет «скорой помощи» и 5 автобусов, предоставили помощь 357 лицам, убрали 3 поваленных дерева. От ГСЧС к работам привлекались 476 человек и 133 единицы техники.

На въездах в Киев функционируют 8 пунктов обогрева ГСЧС. За сутки здесь предоставлена помощь 29 лицам.

Для мониторинга обстановки погодных условий и предоставления помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечены 12 человек и 7 единиц техники.

Как сообщалось, на дорогах Николаевской области работает снегоуборочная техника, а две мобильные группы от ГСЧС мониторят ситуацию.

В связи с метелью и гололедом в восьми областях закрыли трассы для проезда большегрузного транспорта.

В то время жителей Киева предупредили о сильнейшем снегопадеза последние 50 лет, во Львовской области снежная лавина перегородила участок трассы «Киев — Чоп».