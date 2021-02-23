Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко на Банковой задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента правоохранители возбудили уголовное дело.
Об этом сообщила полиция Киева.
Задержанных на Банковой протестующих доставили в полицейский участок.
— Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции, — рассказали правоохранители.
Следователи начали уголовное производство по статье 342 УК Украины, то есть сопротивление представителю правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.
Как сообщалось, сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко. Во Львове на площади Рынок также собрались люди в поддержку активиста «Сегодня — его, а завтра — всех нас».
Напомним, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.
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Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко на Банковой задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента правоохранители возбудили уголовное дело.
Об этом сообщила полиция Киева.
Задержанных на Банковой протестующих доставили в полицейский участок.
— Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции, — рассказали правоохранители.
Следователи начали уголовное производство по статье 342 УК Украины, то есть сопротивление представителю правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.
Как сообщалось, сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко. Во Львове на площади Рынок также собрались люди в поддержку активиста «Сегодня — его, а завтра — всех нас».
Напомним, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.