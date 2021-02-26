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Служба охраны национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, составила акт нанесенного вреда природе после поездки блогеров на джипах по косе.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической службы Южно-Западного региона в Facebook.
Отмечается, что сотрудники парка обратились в полицию с просьбой на основе составленного ими акта открыть уголовное дело.
— Службой государственной охраны парка был составлен акт обследования поврежденной территории заповедных зон и направлены соответствующие материалы в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области для принятия решения об открытии уголовного дела по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 252 Уголовного Кодекса Украины «умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной. Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они назвали это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.
Представители национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, обратились в полицию с заявлением на блогеров, которые на джипах катались по косе.
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Служба охраны национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, составила акт нанесенного вреда природе после поездки блогеров на джипах по косе.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической службы Южно-Западного региона в Facebook.
Отмечается, что сотрудники парка обратились в полицию с просьбой на основе составленного ими акта открыть уголовное дело.
— Службой государственной охраны парка был составлен акт обследования поврежденной территории заповедных зон и направлены соответствующие материалы в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области для принятия решения об открытии уголовного дела по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 252 Уголовного Кодекса Украины «умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной. Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они назвали это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.
Представители национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, обратились в полицию с заявлением на блогеров, которые на джипах катались по косе.