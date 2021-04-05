Тайваньские спасатели работают над извлечением последнего трупа из разбившегося поезда, после крушения которого погибли 50 человек.

Об этом передает South China Morning Post.

Министр транспорта Тайваня подал в отставку, а правительство обещает компенсацию, заявляя, что сделает все возможное, чтобы помочь выжившим и родственникам.

Спасатели подтвердили факт гибели пятидесяти пассажиров переполненного экспресса. Пожарная служба Хуаляня сообщила, что оставшееся тело последнего пассажира застряло под 15-тонным вагоном поезда. Однако никаких подробностей о личности погибшего не сообщают

— Операция действительно сложная, и в настоящее время мы обсуждаем, как преодолеть эти трудности, поэтому время, необходимое для этого, может быть продлено, — сказали в департаменте.

В понедельник прокуроры, расследующие крушение, обратились к общественности с просьбой предоставить любые фотографии крушения, которые они могли сделать. Прокурор округа Хуалянь Юй Сю-туань сказал, что люди могли случайно собрать доказательства на своих фотографиях, особенно наблюдатели на строительной площадке выше.

Министр транспорта Лин Чиалун сказал поздно вечером в воскресенье, 4 апреля, что он взял на себя ответственность за аварию и уйдет в отставку после завершения первоначальных спасательных и восстановительных работ.

Напомним, по меньшей мере 36 человек погибли и около 70 остаются заблокированными после того, как тайваньский поезд сошел с рельсов в туннеле утром пятницы, 2 апреля. По предварительной информации произошло столкновение с грузовиком который съехал с дороги, ведущей к ближайшей строительной площадке.

Ранее НикВести сообщали, что в Тайване объявлен траур по погибшим в аварии поезда, которая унесла 50 жизней.