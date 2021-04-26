Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 апреля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Широкино, Южного, Екатериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского.
Неподалеку Песков боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского — автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра.
«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации», — сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 26 апреля, нарушений режима тишины не зафиксировано.
Напомним, 24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.
Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 апреля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Широкино, Южного, Екатериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского.
Неподалеку Песков боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского — автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра.
«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации», — сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 26 апреля, нарушений режима тишины не зафиксировано.
Напомним, 24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.