Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 апреля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Широкино, Южного, Екатериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского.

Неподалеку Песков боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского — автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации», — сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 26 апреля, нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, 24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.