В Николаеве в ночь на 1 мая в сквере «Сердце города» вновь упал гранитный шар с парковой тумбы.

При этом шары вернули на пьедесталы позавчера, - передает корреспондент НикВести.

Инцидент произошел вследствие действий вандалов, или же под собственной тяжестью и ввиду плохого крепления - неизвестно. Камер наблюдения в парке нет, несмотря на частые случаи падения этих шаров.

Отметим, что шары закрепили не только на металлические штыри, а и на строительный клей – «жидкие гвозди». Вес декоративного шара составляет больше 250 килограмм.

Причем один из шаров ночью лежал на улице Инженерной возле швейной фабрики.

Впервые один из шаров упал 23 ноября прошлого года.

5 января 2021 года инцидент повторился.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета тогда объявил, что намерен обратиться в полицию из-за снесенного с постамента в сквере «Сердце города» декоративного гранитного шара.

Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.