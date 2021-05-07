Окружная прокуратура Николаева направила в суд обвинительные акты против бывшего начальника отдела по контролю за объектами коммунального хозяйства при Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета и подрядчика, которые допустили растрату 200 тысяч гривен при реконструкции сквера имени М. Александрова в Заводском районе.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Бывшему чиновнику вменяют служебную халатность и служебный подлог (ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст.366 УК Украины), директору подрядной организации — завладение бюджетными средствами (ч.2 ст.191 УК Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Евгений Рябой, чиновник без проведения детального осмотра объекта, контрольных замеров, не проверив достоверность внесенных данных, подписал официальные документы о стоимости выполненных работ по реконструкции сквера им. М. Александрова, расположенного возле Национального университета кораблестроения им. Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева. В частности, к акту выполненных работ включены расходы на приобретение материалов, которые фактически не использовались, а работы - не выполнялись.

В свою очередь, подрядчик, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, в актах об их проведении завысил объемы выполненных работ, вследствие чего завладел бюджетными средствами на сумму свыше 200 тысяч гривен.

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники полиции проводили обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по упомянутому делу.

В ноябре 2019 года сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.

В феврале уже сообщалось, что в сквере имени Михаила Александрова погибает самшит.