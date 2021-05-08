За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Боевики трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок калибра 122, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки — еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Водяного — еще и из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.