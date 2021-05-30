В Николаеве на проспекте Центральном возле пересечения с улицей Московской «поплыла» новая плитка.

Очевидцы прислали фото в Contact Center при Миколаївській міській раді.

Авто сообщения указывает, что плитка «пошла» после дождя.

— Последствия дождя, из-за плохой подготовки провал земли. Тротуарная плитка тоже пошла. Если не исправить будет беда, - сказано в сообщении.

Ранее депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во всех частях города, где во время дождей просела новая тротуарная плитка, ее восстановят подрядчики за свой счет.