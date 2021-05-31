В одном из магазинов на привокзальной площади в Николаеве провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили контрафактный алкоголь.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области.

И незаконного оборота было больше 200 литров на общую сумму свыше 40 тысяч гривен. Жидкость прозрачного цвета была разлита в пластиковую тару. Также правоохранители нашли алкогольную продукцию в стекле с марками акцизного налога Украины, которые вызывают сомнения в их подлинности.

Напомним, в Харьковской области правоохранители обезвредили контрабандистов, которые готовили канал транспортировки контрафакта через границу.

Ранее в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.