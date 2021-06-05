В мае этого года в Амазонском дождливом лесу вырубили рекордное количество деревьев.

Об этом сообщает Yahoo News.

Всего за 31 день мая было вырублено 1 180 квадратных километров леса, что на 41% больше, чем за май прошлого года.

Отмечается, что уже третий месяц подряд фиксируется рекорд по вырубке леса в Амазонии, в частности, в апреле уничтожили 580 квадратных километров леса.

— Эти (цифры - ред.) вызывают беспокойство, поскольку май — это начало сухого сезона, когда разрушение леса усиливается в значительной части региона Амазонии, — заявили в неправительственной организации Observatorio de Clima.

С момента прихода к власти в 2019 году ультраправый президент Жаир Болсонаро выступал за коммерциализацию лесных ресурсов Амазонии и называл неправительственные организации, которые пытаются защитить лес, «раковой опухолью».

Ранее сообщалось, что масштабы вырубки тропических лесов Амазонии в Бразилии достигли наибольшего показателя с 2008 года.