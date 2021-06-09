На юге Пакистана столкнулись два железнодорожных экспресса. В результате инцидента погибли по меньшей мере 62 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В результате происшествия пострадали еще более 100 человек, состояние 15 из них — тяжелое.

Сначала с рельсов сошел пассажирский поезд «Миллат Экспресс», после этого в него врезался поезд «сэр Сайед Экспресс».

Министр информации Пакистана Фавад Шодри заявил, что сейчас еще преждевременно говорить о причинах аварии: техническая ошибка, халатность или саботаж.

Наиболее вероятной из них являются проблемы с железнодорожным полотном и системами навигации.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шихецзы произошел взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния.