Суд продлил сроки содержания под стражей рецидивисту Юрию Богомяткову, который подозревается в вымогательстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Дмитрием Тишко было рассмотрено ходатайство следователя о продлении сроков пресечения 32-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.189 УК Украины и ч .1 ст.263 УК Украины.

Напомним, согласно материалам ходатайства, последний в январе 2021 года, по предварительному сговору с другим человеком, требовали с угрозами у двух местных жителей возврата несуществующего долга в сумме 36 тысяч долларов США.

Прокурор просил о продлении ранее выбранного срока меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 9 суток, а именно к 18.06.2021 года, поскольку для завершения досудебного расследования необходимо выполнить требования ст.290 УПК Украины и направить обвинительный акт в суд.

Защитник возражал против удовлетворения ходатайства. Подозреваемый просил изменить меру пресечения на такую, которая не предусматривает содержание под стражей. Отмечал, что в условиях СИЗО у него ухудшилось состояние здоровья. Виновным в совершении вымогательства себя не признал.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, судья Дмитрий Тишко постановил продлить сроки содержания под стражей в отношении подозреваемого на срок указанный в ходатайстве.

Кроме этого, следственным судьей, продлен срок действия возложенных на обязанностей на другого фигуранта данного производства.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников, который фигурирует в деле о мошенничестве.

После Карен Саркисян, который является обвиняемым по делу о нападении на николаевского тренера Сергея Корчинского, заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.