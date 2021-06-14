Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения депутату районного совета, уличенного на получении взятки в сумме 16 500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следственным судьей принято решение о применении к депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, депутат получил 16,5 тысяч гривен взятки от директора одного из предприятий за влияние на одного из сельских голов и начальника отдела образования о заключении договора подряда на ремон детского сада за 110 тысяч гривен.

Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за совершение влияния на должностных лиц) УК Украины.