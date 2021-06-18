Полиция Коблево разыскивает мальчика 2016 года рождения, который пропал с территории одной из баз отдыха.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Известно, что Егор пропал с базы отдыха «Сантарини». Приметы: темные короткие волосы, был одет в серую футболку, белую кепку с синими вставками, темно-синие плавки.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение пропавшего или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №8 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Березанское ОП) по адресу: пгт Березанка, улица Центральная, 43 или по телефонам (05153) 2-13-67, (0512) 53-13-10, 102.

Напомним, с ночи 11 на 12 июня гарнизон николаевской полиции был поднят по тревоге для поисков пропавшей двухлетней девочки из села Воеводское Первомайского района. Позже ее нашли живой и невредимой.