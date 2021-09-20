В понедельник, 20 сентября, в Центральном районном суде Николаева выяснилось, что Алексей Казимиров не вышел из своего дома к оперативникам, которые принесли постановление о принудительном приводе в суд, из-за «оказания на него психологического давления».

Эту информацию озвучила прокурор Ольга Добринова, передают НикВести.

При этом она заверила, что оперативные работники передали проставление матери Алексея Казимирова, которого подозревают в вымогательстве.

— Она (мать Алексея Казимирова — прим.) сообщила, что он находится в помещении дома, но не выйдет к сотрудникам оперативной службы, поскольку на него оказывают психологическое давление. Давление этим процессом, который происходит, по ходатайству об избрании ему меры пресечения. Поэтому выполнить постановление о принудительном приводе не удалось. Для проникновения в жилье у сотрудников законных оснований не было, — отметила Ольга Добринова.

Сегодня Алексей Казимиров в третий раз не явился в суд для избрания меры пресечения.

До этого Алексей Казимиров дважды не являся на избрание меры пресечения. В первый раз он якобы находился на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус. Во второй раз его защитник сообщил, что Алексею Казимирову стало плохо после того, как он узнал, что его отца арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Подтверждений этому предоставлено не было. Следственный судья Светлана Скрипченко постановила обеспечить принудительный привод подозреваемого на заседание.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.